На трассе М-10 в направлении Москвы опять застряли большегрузы

В Тверской области на 260 км федеральной трассы М-10 «Россия образовался затор. Автомобили стоят в пробке длиной 30 километров в направлении Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

На трассе гололед, сложные погодные условия. На территории Спировского района в сторону Москвы водители большегрузного транспорта создали заторовую ситуацию. Пробка растянулась на 30 км от города Вышний Волочек.

Управление ГИБДД по Тверской области обратилось к водителям с призывом воздержаться от передвижения по федеральной трассе и переждать сложившуюся критическую ситуацию.



Накануне «АН» сообщали, что сотрудники Росавтодора уволены после того, как в конце 2012 года на трассе М-10 люди днями стояли в гигантских пробках. Кто следующий?



