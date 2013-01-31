На трассе М-10 в направлении Москвы опять застряли большегрузы
31 января 2013, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Тверской области на 260 км федеральной трассы М-10 «Россия образовался затор. Автомобили стоят в пробке длиной 30 километров в направлении Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
На трассе гололед, сложные погодные условия. На территории Спировского района в сторону Москвы водители большегрузного транспорта создали заторовую ситуацию. Пробка растянулась на 30 км от города Вышний Волочек.
Управление ГИБДД по Тверской области обратилось к водителям с призывом воздержаться от передвижения по федеральной трассе и переждать сложившуюся критическую ситуацию.
Накануне «АН» сообщали, что сотрудники Росавтодора уволены после того, как в конце 2012 года на трассе М-10 люди днями стояли в гигантских пробках. Кто следующий?