Суд заочно арестовал бывшего псковского вице-губернатора

Псковский суд постановил арестовать бывшего заместителя главы области, а затем депутата Михаила Гавунаса. Он обвиняется в организации мошенничества в особо крупном размере и использовании подложных документов, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Псковский городской суд, с учетом доводов, изложенных в ходатайстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Псковской области, постановил избрать в отношении бывшего заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, бывшего вице-губернатора Михаила Гавунаса, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Михаилу Гавунасу инкриминируется использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов в 2011 году, а также подстрекательство к его подделке.

Кроме того, по версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области в 2000 году, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия «Псковалко» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Псковпищепром», причинив государству ущерб в сумме более 1 млрд. рублей.

В настоящий момент сам экс-депутат находится за пределами РФ.