В Тюмени из-за неполадок вынужденно сел самолет CRJ-200

В тюменском аэропорту "Рощино"" днем четверга совершил вынужденную посадку пассажирский самолет CRJ-200, который выполнял рейс по маршруту Новый Уренгой-Уфа.



На борту находились 35 пассажиров, сообщает "РГ -Урал и Западная Сибирь". Спустя некоторое время самолет вылетел в сторону Уфы.

После благополучной посадки в Тюмени выяснилось, что проблема в одном из датчиков системы кондиционирования. После того как техническую неисправность специалисты устранили, самолету разрешили взлет.