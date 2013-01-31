Экс-архитектор Таганрога ответит за погибших горожан

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» в отношении бывшего главного архитектора Таганрога Андрея Максименко, который выдал незаконное, как выяснилось, разрешение на строительство обрушившегося дома.

По информации прокуратуры Ростовской области, было установлено, что 5 марта 2012 года Максименко выдал разрешение на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома с магазином и подземной автостоянкой с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности. Несмотря на несоответствие представленных проектных документов требованиям градостроительного законодательства, он всё-таки разрешил (сейчас выясняется, вследствие ли халатности, либо по каким другим причинам) строительство, которое в результате обернулось ЧП федерального уровня.

Напомним, что трагедия, в результате которой погибли пять человек рабочих, произошла в Таганроге 13 декабря прошлого года. После выдачи заведомо неправильных документов подрядчик начал строительство с грубым нарушением требований строительных норм. Во время возведения четвёртого этажа строящееся здание сложилось, как карточный домик.

Прораб и подрядчик были взяты под стражу почти сразу же ЧП. Спустя какое-то время был задержан и 45-летний таганрогский предприниматель Владислав Акименко, фактически осуществлявший функции застройщика рухнувшего в Таганроге дома. По данным следствия, Акименко, действовавший от имени супруги Снежаны Донченко, на которую были оформлены документы для осуществления строительства 3-х этажного здания многоквартирного жилого дома на пересечении улицы Чехова и переулка Украинского, фактически выполнял функции заказчика и застройщика здания.

«Он осуществлял заказ проектной документации и получение разрешения на строительство. При этом, в соответствии с его указаниями, строительство производилось не по проекту. Фактически осуществлялось строительство здания, по характеристикам значительно отличающегося от того, на строительство которого было получено разрешение», - рассказала журналистам представитель областного следственного управления СК РФ Галина Гагалаева.

По имеющимся у следствия данным, непосредственно после трагедии Акименко покинул территорию России, и некоторое время находился за её пределами. Владислав Акименко известен в Таганроге как владелец колбасного производства. Но в последние годы предприниматель стал заниматься и строительным бизнесом.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области, сейчас проводится расследование уголовного дела, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершённого преступления.