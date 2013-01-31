У менеджеров хоккейного клуба, вылетавших из Хабаровска, изъята черная икра

Партию осетровой икры изъяли полицейские в ходе предполетного досмотра игроков и представителей хоккейного клуба «Донбасс». Они вылетали из Хабаровска накануне чартерным рейсом в Новосибирск, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Дальневосточного управления на транспорте МВД России.

Деликатес нашли в багаже одного из представителей руководства хоккейной команды. У мужчины 1987 года рождения среди личных вещей находились 5 пластиковых полукилограммовых контейнеров с черной икрой – всего более трех килограммов. Задержанный пояснил оперативникам, что приобрел продукт в рыбном павильоне Центрального продовольственного рынка Хабаровска у неизвестной женщины. Запрещенный к добыче и продаже деликатес изъят и отдан на хранение.

Напомним, хоккеисты «Донбасса» прилетели в Хабаровск для проведения матча в рамках чемпионата КХЛ против «Амура». Гости одержали уверенную победу над сине-белыми 4-1. Очевидно, вместе с тремя очками, заработанными по результатам игры, игроки и менеджеры хотели увезти из дальневосточной столицы еще и редкий деликатес.