Пропавших рыбаков с аварийного краболовного судна "Шанс 101" в Японском море с 31 января будут искать только проходящие суда, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.



Активная фаза поисков закончена. Таково решение морского спасательного координационного подцентра "Южно-Сахалинск", руководившего поисковыми работами. Сахалинский спасательный буксир "Атлас" находится рядом с опрокинутым судном "Шанс 101", которое как писали "АН", угрожает судоходству. В течение дня специалисты планируют провести подготовительные работы для буксировки перевернувшегося судна на мелководье.



Также в течение дня в районе происшествия вертолетом Ми-8 «ВладАвиа» будет проводиться попутный поиск во время регулярных рейсов по маршруту Терней – Амгу – Максимовка – Усоболевка - Светлая.

Напомним, 27 января в акватории Японского моря было найдено перевернутое накануне рыболовецкое судно "Шанс-101", на первом обнаруженном спасательном плоту находились десять членов экипажа из 30-ти (19 россиян и 11 индонезийцев) их в понедельник доставили в Холмск, на втором - пять. Накануне вечером рефрижератором "Тамара" четверых из них и тело погибшего капитана доставили в порт Пластуп Приморского края.

8 человек, со слов членов экипажа, погибли до прихода помощи. Судьба 7 моряков остается неизвестной.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".