Мама певца Алексея Воробьева написала открытое письмо

Мама пострадавшего в Лос-Анжелесе в аварии популярного российского певца Алексея Воробьева передала текст открытого письма в редакцию портала MySLO.ru. Текст опубликован без изменений и редактирования:

Все мы знаем, что Алеша – настоящий боец. Он уже тренирует руку, разрабатывает мышцы лица. Я уверена, что все будет хорошо. Сегодня врачи сказали, что сейчас особенно важно беречь Алексея не только от любых перепадов давления, но и от стрессов. Это опасно в его состоянии.



Мне больно видеть огромное количество бессовестной спекуляции вокруг нашей беды. И я как мать хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы уберечь Алешу от необъяснимой человеческой злобы и абсурдных обвинений.



Для меня не имеет значения эта шумиха вокруг его имени, потому что нет ничего важнее его здоровья.



Я благодарю всех, кто поддерживает Алексея молитвами, кто пишет письма, кто бережет его покой в Америке, кто охраняет от бесцеремонных посягательств. Низкий вам материнский поклон!

Надежда Николаевна Воробьева





Ранее «АН» писали: По словам женщины, она родила сына именно в Крещение. И Алексей родился мертвым.



