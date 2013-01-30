В Симферополе из роковой многоэтажки № 13 вновь выбросилась девушка

Сегодня днем на улице Маршала Жукова в Симферополе девушка выбросилась из окна многоэтажного дома.



Как рассказали корреспонденту «Аргументам недели – Крым» очевидцы, речь идет о 20-летней девушке. Однако ранее «Центр журналистских расследований», ссылаясь на свидетелей происшествия, сообщил, что погибшей на вид было 12-13 лет.



По словам местных жителей, девушка не проживала в доме №13, так как раньше ее там не видели. Несмотря на наличие в подъезде домофона, она сумела проникнуть в 14-тиэтажный дом и подняться на 13-й этаж. Здесь девушка разбила окно на лестничной площадке и выбросилась.

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