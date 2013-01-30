На оборонном предприятии в Подмосковье прогремел взрыв. Погиб человек

При взрыве на оборонном предприятии в подмосковном Красноармейске погиб один сотрудник НИИ механизации. Инцидент произошел в результате нарушения технологических процессов при работе с бронекамерой.

На место происшествия прибыла оперативная группа областного Управления МЧС, однако спасателей не пустили на территорию НИИ, поскольку он является режимным объектом. Возгорания в результате взрыва не возникло. Личность погибшего устанавливается. «Следователи дадут оценку действиям ответственных за безопасность в подмосковном НИИ, где сегодня погиб сотрудник, - заявила Ирина Гумённая, официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области. - Сейчас идет осмотр места происшествия. Назначена доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение».



Красноармейский НИИ механизации является предприятием боеприпасной отрасли оборонной промышленности. Его специалисты занимаются разработкой новейших технологий приготовления взрывчатых веществ, снаряжения и сборки боеприпасов.



