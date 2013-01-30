СК рассказал подробности дела в отношении американского усыновителя

В СК России создали следственную группу для расследования фактов сексуального надругательства над несовершеннолетним ребёнком. Ранее была проведена проверка и возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Шеда ЛаВерна Трэйлора по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении его приемного сына из России Максима Бабаева, сообщил «АН-онлайн» представитель СКР Владимир Маркин.

Калеб Максим Трэйлор – до усыновления Максим Бабаев 2006 года рождения – усыновлен американцами Шедоном ЛаВерном Трэйлором и его супругой Кристи Рине в марте 2009 года.

По версии следствия, в период с 2009 по 2011 годы приемный отец Шедон Трэйлор совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего приемного сына. Данный факт стал известен в 2012 году. Тогда супруги Трэйлоры были осуждены американским судом за совершение физического насилия в отношении приемного сына.

Судебным решением Шедону Трэйлору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, его супруге – 1 года лишения свободы условно. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка его приемному отцу правоохранительными органами США не предъявлялось, а обстоятельства данного преступления не расследовались.

С учетом необходимости проведения большого объема следственных действий по уголовному делу создана следственная группа. В ближайшее время в компетентные органы США будут направлены необходимые запросы об оказании правовой помощи. Расследование уголовного дела продолжается.