У Караченцова нашли новую болезнь

У актера начали наблюдаться резкие скачки давления, поэтому вначале и велись разговоры об инсульте. Этот диагноз не подтвердился, но у Караченцова нашли не менее опасное заболевание.

«Обследование, конечно, было необходимо. Вот нашли сейчас у Коли панкреатит, а мы даже и не знали, что у него проблемы с поджелудочной, — посетовала в интервью „КП“ супруга артиста Людмила Поргина. — Будем лечить… Мы сейчас еще ходим в тибетскую клинику. Может быть, там Коле дадут какие-то травы для поджелудочной».



Проблемы с давлением у Николая Караченцова начались сразу после новогодних каникул. «Скоро Коле предстоит лечение в Китае, поэтому перед поездкой была необходима плановая госпитализация. Новогодние праздники мы провели в Тунисе. Вернулись домой, у Коли стало прыгать давление. Поэтому мы и решили экстренно лечь в больницу на три-четыре дня», — рассказывает Людмила Поргина.





Ранее "АН" сообщали: В понедельник актер Николай Караченцов был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, он находится в отделении нейрохирургии.