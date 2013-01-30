Взрыв в научно-исследовательском институте в Подмосковье

В среду пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в г.о. Красноармейск в одном из научно-исследовательских институтов произошел взрыв. В результате взрыва пострадал один человек.

В сообщении пресс-службы говорится: "Сегодня, 30 января 2013 года, около 15:00 в дежурную часть МУ МВД России "Пушкинское" поступило сообщение о взрыве в одном из научно-исследовательских институтов г.о. Красноармейск. В результате взрыва пострадал один человек".

В настоящее время на месте произошедшего работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.