Под Белгородом от столкновения скорой и полицейской машин произошел взрыв

В районе села Кустовое, на 34-м километре автодороги Белгород-Грайворон, сегодня утром произошло ДТП с участием автомобиля медицинской помощи и легкового автомобиля, в котором находился полицейский.

Водитель УАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, которым управлял сотрудник полиции Грайворонского района Белгородской области. «Скорую» развернуло, удар легкового автомобиля пришелся в район бензобака.



По неофициальным данным происшествие выглядит иначе: водитель Mitsubishi пытался обогнать грузовик, движущийся в попутном направлении. На большой скорости он выехал на встречную полосу, не заметив приближающуюся машину скорой помощи, и произошло столкновение, в результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся и загорелся.



"В огне погибла 43-летняя пациентка, которую медицинские работники перевозили в областной центр из Грайворона, и 50-летняя медицинская сестра", — сообщили в ГУ МВД по Белгородской области.

Всего в УАЗе в момент аварии находилось 6 человек: две медицинские сестры, водитель и три пациента. Мужчина, управлявший микроавтобусом, успел спасти трех человек, эвакуировав их через задние двери.



В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.











