В Якутии директора могут посадить за пожар в Тит-Арынской школе

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении директрисы Тит-Арынской основной общеобразовательная школы им. И.С. Колодезникова, которая на рождество сгорела напрочь вместе с пристроенным спортзалом.

Директору школы предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление, подпадающее под эту статью наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от 120-180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

По версии следствия, директор школы не обеспечила безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций и не приняла меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.

"Неоднократно в течение 2012 года в здании школы проводились проверки исполнения требований пожарной безопасности, в ходе которых выявлялись многочисленные нарушения, однако директор школы не приняла мер к их устранению, что привело к возникновению пожара в здании школы. 7 января 2013 года в результате пожара здание школы и пристроенный к нему спортзал были полностью уничтожены огнем", - сообщат в среду пресс-служба Следственного комитета России.



Следствие особо отмечает, что в день возникновения пожара, являясь дежурной по зданию, директор на рабочем месте отсутствовала, вследствие чего не удалось своевременно выявить очаг возгорания, огонь распространился по всей площади здания учебного заведения, что привело к возникновению опасности для жизни и здоровья детей, находившихся в момент возгорания в помещении спортивного зала, и причинению крупного ущерба.

В настоящий время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.