В Ставропольском крае девушка, угрожавшая убить свою мать, отравилась таблетками

В Ставропольском крае проводится проверка по факту самоубийства девушки-подростка, на которую ранее мать подала в суд, обвиняя дочь в угрозе убийством. Об этом в среду сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В понедельник в одном из домовладений станицы Рождественской Изобильненского района обнаружено тело проживавшей там 17-летней девушки с признаками медикаментозного отравления.

"По предварительным данным, 28 января ночью девушка приняла большое количество различных лекарственных препаратов, от которых наступило медикаментозное отравление. Также установлено, что в мировом суде в отношении девушки рассматривается уголовное дело по заявлению ее матери по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), что, возможно, послужило причиной совершения самоубийства", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.