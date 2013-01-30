Вратарь хоккейной команды "Феникс" Эдуард Павлов умер во время матча
30 января 2013, 13:51 [ «Аргументы Недели. Тюмень» ]
В Тюмени во время хоккейного матча в рамках чемпионата Городской хоккейной лиги (ГХЛ-2) прямо на льду скончался 28-летний вратарь команды "Феникс" Эдуард Павлов.
Трагедия случилась на льду местного Дворца спорта. "Феникс" встречался с местным клубом "Брандмейстер".
Предварительная версия смерти хоккеиста - остановка сердца. Эдуард Павлов защищал ворота с самого начала. В начале второго периода ему стало плохо, передает Вести.ру.
В течение месяца будет проведено расследование, призванное установить истинную причину гибели спортсмена и правильность действий врачей. Эдуард Павлов играл в хоккей с детства. У Эдуарда остались жена и двухлетний сын.