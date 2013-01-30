В оренбургской больнице ребенок умер от неправильного послеоперационного лечения

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту смерти полуторагодовалого мальчика в городской больнице, куда он был направлен после того как в Центре Бакулева в Москве ему была успешно сделана операция.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении Следственного комитета в среду.

По данным следствия, с 26 ноября по 15 декабря 2012 года в ММУЗ «Муниципальная городская клиническая больница № 6» поступил и находился на лечении 1,5-годовалый мальчик, прооперированный 7 ноября 2012 года в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева в городе Москве.

Медицинские работники неверно установив диагноз, причину повышенной температуры тела ребенка, поместили последнего в реанимационное отделение.

"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих профессиональных обязанностей, 15 декабря 2012 года мальчик скончался", - сообщает СКР. Была проведена доследственная проверка, результатом которого стало возбуждение уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебных учреждений, а также сделаны выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациенту.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.