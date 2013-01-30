Обезьяны пошли в атаку на индонезийцев
30 января 2013, 13:36 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Семь человек пострадало в результате нападения диких обезьян на деревню в юго-восточной индонезийской провинции Южная Сулавеси. Как сообщает AP, один из пострадавших, 16-летний подросток получил значительные увечья и находится в критическом состоянии в больнице.
Местные власти расследуют инцидент с нападением обезьян, которые обычно боятся людей и убегают при приближении человека. Сообщается, что обезьяны атаковали людей прямо в их домах.
Нападение обезьян вызвало панику среди местного населения.