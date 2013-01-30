Обезьяны пошли в атаку на индонезийцев

Семь человек пострадало в результате нападения диких обезьян на деревню в юго-восточной индонезийской провинции Южная Сулавеси. Как сообщает AP, один из пострадавших, 16-летний подросток получил значительные увечья и находится в критическом состоянии в больнице.

Местные власти расследуют инцидент с нападением обезьян, которые обычно боятся людей и убегают при приближении человека. Сообщается, что обезьяны атаковали людей прямо в их домах.

Нападение обезьян вызвало панику среди местного населения.