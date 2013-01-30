В Волгограде невинный спор двух товарищей закончился поножовщиной

24-летний волгоградец, проиграв товарищу поединок по армреслингу, зарезал друга. Таким образом он пытался доказать свое превосходство в силе. Трагедия произошла накануне ночью.

В одном из частных домов собралась компания молодых людей. Как сообщил «АН-онлайн» следователь следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Антон Понамарев, кто-то предложил поиграть в армреслинг. В поединке сошлись два товарища 24 и 29 лет.

Победителем оказался старший из приятелей, и это не понравилось его противнику по игре. Между парнями завязалась потасовка, проигравший в пылу драки даже разбил о голову соперника тарелку. Противник в долгу не остался, ударил обидчика в лицо.

На этом бы все и закончилось, тем более, что зачинщик скандала засобирался домой. Никто не заподозрил ничего неладного, когда он попросил своего оппонента проводить его до калитки. Не заметила компания и того, что уходивший гость стянул из кухни нож.

Едва приятели оказались на улице, расстроенный проигрышем волгоградец воткнул провожатому нож в шею сзади. На крики из дома выбежали остальные гости. Неадекватного товарища скрутили, вызвали карету скорой медицинской помощи и полицию.

Пострадавший чудом остался жив, ему уже сделано две сложных операции. И хотя врачи не сдаются, тем не менее, высказали опасения, что, даже выжив, он может навсегда остаться инвалидом. Удар ножом повредил один из позвонков.

По этому невероятному факту уже возбуждено уголовное дело, подозреваемому избирается мера пресечения. Как пояснил следователь, задержанный по-прежнему продолжает уверять, что таким образом хотел доказать свою силу.