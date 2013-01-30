В районе крушения "Шанса-101" продолжается поисковая операция. На акватории моря находятся пять судов, в том числе и спасательное судно "Атлас" с водолазами на борту. Также пропавших без вести моряков ищут самолеты с воздуха. Положительных результатов пока нет.

"В связи с тем, что полузатонувшее судно «Шанс-101» представляет навигационную опасность, осуществляется передача соответствующих сообщений в системе НАВТЕКС", - сообщается на официальном сайте Росморречфлота.

Разлива нефтепродуктов на месте крушения судна нет.

"АН" писали, что по сообщениям спасенных моряков с "Шанса-1", капитан судна Владимир Павлов их покинул, пересев на менее загруженный плот. По предварительным данным краболов перевернулся из-за неправильного маневра во время шторма.

Напомним, судно "Шанс-101" перевернулось в Японском море восточнее поселка Светлая Тернейского района Приморского края 26 января. Через день мимо проходящим судам удалось спасти 15 моряков, среди которых 4 -индонезийцы. Но вчера один из спасенных – капитан умер на судне «Талан».

8 человек, как установило следствие, умерли еще в воскресенье до прихода помощи, их тела были пущены в воду. Судьба остальных 7членов экипажа до сих пор не известна.

Для оказания информационно-психологической поддержки родственникам членов экипажа в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю открыт телефон горячей линии.