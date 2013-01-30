Выжившие после крушения краболова "Шанс-101" моряки рассказали следователям и журналистам, что капитан шхуны по сути бросил их на произвол судьбы. "АН" писали, что по данным следствия ЧП произошло из-за нарушения правил маневрирования судном в условиях шторма.

В с выводами следствия согласны моряки шхуны, которых доставили в сахалинский Холмск.

Моряки, как пишет сегодня "КП", дружно обвиняют в случившемся капитана Владимира Павлова. Члены экипажа рыболовецкого судна "Шанс-101" недоумевают, почему он сделал неправильный разворот, из-за чего шхуну захлестнула сначала одна волна, потом другая. А когда судно стало тонуть, и один из матросов сбросил на воду плот, капитан его отстранил и залез туда вместе со вторым механиком и боцманом. Туда же запрыгнули другие члены экипажа. Всем хотелось выжить, сказал один из моряков изданию. По его словам, количество людей на плоту больше чем вдвое превысило допустимые нормы: 22 человека вместо 10.

Плот сразу набрал воды, в этот момент кто-то кинул второй. И тогда капитан со словами "Извините, пацаны" пересел в него. Туда же отправилось и остальное начальство.

На первом плоту осталось 18 моряков. 8 человек умерли от переохлаждения в первые сутки, их тела спустили в воду. 10 оставшихся рыбаков с разной степенью обморожения еще в понедельник доставлены в Хомск и уже дали показания следователям ДВСУ на транпорте СКР. В числе спасённых оказались и индонезийцы и теперь эксперты выясняют кто позволил нанять их на работу за пределами Российской Федерации.

Моряков со второго плота подобрало в понедельник судно "Талан", которое добралось в порт назначения - Находку вечером вторника, Владимир Павлов умер накануне на борту. Четверых госпитализировали.

На плотах моряки провели почти двое суток. Поскольку подать сигнал СОС они не успели, а владелец судна не сразу заявил о его пропаже.

Следствие уже считает факт гибели 8 моряков неоспоримым фактом, еще семерых продолжают искать. По словам специалистов, шансы найти членов экипажа живыми минимальны.