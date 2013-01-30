В Буйнакске обстреляли пост полиции

В ночь на среду в городе Буйнакске неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт отдела полиции, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе МВД Дагестана.

«В 00:20 неизвестное лицо предположительно из подствольного гранатомета произвело выстрел в сторону КПП отдела МВД РФ по городу Буйнакску, расположенного при въезде в город по улице Имама Газимагомеда. В результате попадания гранаты кровля КПП получила повреждения. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет», - сообщает МВД.

С места происшествия изъяты металлические фрагменты. По данному факту заведено уголовное дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ. Ночные поиски бандита пока ни к чему не привели.