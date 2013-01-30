Более 30 млн. рублей похищены из федерального бюджета в Приморье

Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве приграничного пункта пропуска возбуждено в Приморье. Как рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО, государственный контракт на возведение и оснащение многостороннего автомобильного пункта пропуска был заключён между государственной организацией и подрядчиком. Название этой компании пока не разглашается.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки Дальневосточной транспортной прокуратуры. Оперативникам стало известно, что часть строительно-монтажных работ на объекте была выполнена лишь на бумаге. Тем не менее, генеральным директором предприятия-подрядчика и заместителем руководителя одной из государственных организаций был подписан акт о приёмке работ. Кроме того, подрядчик самовольно изменил проект строящегося объекта, в результате изменились расчёты объёмов работы и стоимости материалов. Эти документы и были предоставлены к оплате государственному заказчику, и на расчётный счёт компании-подрядчика были перечислены бюджетные деньги - более 30 млн. рублей.

По условиям контракта ввод в эксплуатацию пункта пропуска планировался в 2012 году, но этого так и не произошло. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Дальневосточным управлением Генеральной прокуратуры постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Теперь полицейские вместе с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю ищут всех причастных к хищению денег должностных лиц.