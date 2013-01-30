В Ленобласти в одиночной камере повесился подозреваемый в изнасиловании

ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области проводит служебную проверку по факту самоубийства 28 января 2013 года заключенного в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



37-летний неработающий местный житель был задержан по подозрению в изнасиловании и помещен в изолятор временного содержания ОМВД России. При этом мужчина содержался в одиночной камере.



Утром, около 8:10 сотрудники изолятора, совершая плановый обход, обнаружили труп подозреваемого. По заключению экспертов мужчина покончил с собой, повесившись на двухъярусной кровати. В рамках служебной проверки будет дана оценка соблюдению режима работы сотрудниками изолятора.