Назарбаев объявил 31 января в Казахстане днём траура

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил 31 января в стране днём траура. Напомним, накануне под Алма-Атой жертвами крушения пассажирского самолета CRJ-200 авиакомпании SCAT, выполнявшего рейс из Кокешетау в Алма-Ату, стал 21 человек.

По уточненным данным, самолёт местных авиалиний разбился между Кульжинским трактом и поселком Кызылту.

В Алма-Ату прибыли родственники почти всех погибших при крушении. Сейчас идёт опознание погибших.

Накануне вечером назвали основную версию крушения самолета CRJ-200: причиной авиакатастрофы стали неблагоприятные погодные условия. Напомним, в районе крушения вчера был сильный туман.Авиакомпания распространила информацию, что самолет разбился при заходе на посадку в сложных метеоусловиях.

Представитель SCAT сообщил, что самолет был выпущен в 2002 году. Капитальный ремонт CRJ-200 прошел в конце 2012 года. По данным МЧС Казахстана, в 2011 году воздушное судно прошло техническое обслуживание, а в 2012 году на него был оформлен сертификат летной годности.

Общий налет командира экипажа на момент аварии составлял более 18 тысяч часов (из них — около тысячи часов на CRJ-200 в качестве командира), второго пилота — около трех с половиной тысяч часов.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей". Обнаружен "черный ящик".