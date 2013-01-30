В Нижнем Тагиле в мусорный контейнер выбросили младенца

В Нижнем Тагиле накануне днем в мусорном контейнере у дома по улице Балакинской найдено тело новорождённого ребенка, помещенное в полиэтиленовый пакет. Нашла его выносившая мусор продавщица магазина, расположенного неподалеку от указанного дома.

О случившемся женщина впоследствии сообщила в правоохранительные органы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области проводится доследственная проверка. Об этом в среду сообщает пресс-служба СКР.

В настоящее время проводится подворно-поквартирный обход близлежащих домов с целью установления и опроса очевидцев, а также установления матери ребенка.

Назначено судебное медицинское исследование тела умершего с целью определения давности и причины смерти, а также выяснения вопроса, является ли ребенок мертворождённым.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.