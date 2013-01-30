В США мужчина с заложником-ребенком забаррикадировался в бункере

В США полиция штата Алабама ведёт переговоры с преступником, который расстрелял водителя школьного автобуса и взял в заложники 6-летнего ребёнка, и забаррикадировался в бункере возле своего дома.

ЧП произошло в городке Мидленд-Сити в штате Алабама с населением 1700 человек. Уже появилась информация, что стрелял в водителя школьного автобуса и захватил малыша 65-летний местный житель Джимми Ли Дьюкс.

Напомним, злоумышленник ворвался в школьный автобус и потребовал отпустить с ним двух детей. Водитель ответил отказом. Тогда мужчина выстрелил в него несколько раз, схватил ребёнка, сидевшего на переднем сиденье и скрылся, после чего заперся в своем бункере.

О состоянии водителя поступает противоречивая информация. По одним данным шофёр погиб, по другим ему удалось выжить. Как сообщил полиции сосед алабамского стрелка, Дьюкс строил бункер по ночам. Местные власти приняли решение закрыть в среду школу. К расследованию преступления подключилось ФБР.