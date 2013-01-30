Пьяный житель Пскова устроил драку со спасателями в Москве

Спасателям МЧС пришлось обратиться к медикам после того, как они спасли молодого мужчину, пытавшегося утопиться в Москва-реке в районе Парка Горького вечером во вторник.

Очевидцы заметили и сообщили в полицию о мужчине, прыгающем на льду и пытавшемся его проломить.

На место происшествия прибыли спасатели. Они попытались снять мужчину со льда. Но он набросился на них и несколько раз ударил сотрудников МЧС. Дебошир все-таки провалился под лед и оказался в воде. Спасателям удалось вытащить его из воды. С переохлаждением он был госпитализирован. Небольшая медицинская помощь понадобилась и самим сотрудникам МЧС. 23-летний мужчина приехал в Москву из Псковской области. В момент попытки покончить с собой он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.