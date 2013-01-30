В татарстанских колониях собрались блокировать сотовую связь

В исправительных учреждениях Татарстана задумали установить «глушилки» сотовой связи, чтобы предохраниться от телефонных мошенников. Поручение минсвязи РТ и УФСИН РФ по РТ поступило от премьер-министра РТ Ильдара Халикова в ходе заседания итоговой коллегии управления федеральной службы исполнения наказаний по РТ.

Сотрудники управления за минувший год выявили 30 случаев телефонного мошенничества с участием заключенных. Количество изъятых сотовых телефонов в прошлом году выросло на 18% и составило 1245 единиц. Причем 75% из них были изъяты при доставке в учреждения и 25% - уже непосредственно в учреждениях. Об этом сообщила «АН-онлайн» пресс-служба правительства РТ.