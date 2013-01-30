В США неизвестный расстрелял водителя школьного автобуса и похитил ребенка

В США во вторник днем недалеко от городка Мидлэнд-Сити в штате Алабама неизвестный мужчина расстрелял водителя школьного автобуса и захватил в заложники 6-летнего ребенка.

По данным местных полицейских, инцидент произошел около 15:30 по местному времени. Малыши, на глазах которых убили водителя, рассказали, что неизвестный мужчина зашел в школьный автобус и потребовал от водителя отпустить с ним двух детей. Шофер отказаллся выполнить требование. Тогда злоумышленник несколько раз выстрелил в него, после чего схватил находившегося в автобусе мальчика и скрылся с ним за расположенной неподалеку церковью. Водитель автобуса от полученных ранений скончался.

Правоохранительные органы перекрыли прилегающие с местом происшествия улицы. Полицейские ведут переговоры с преступником. О мотивах его преступления пока не сообщается.

В США это далеко не первый случаи со стрельбой, причем даже в школах. Напомним, 14 декабря 2012 года в ньютаунской начальной школе Sandy Hook жертвами 20-летнего Адама Ланзы стали 26 человек, в том числе 20 малышей в возрасте от 5 до 10 лет.