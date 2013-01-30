На Камчатке нашли пропавших в районе вулкана Авачинский туристов

На Камчатке трое туристов, пропавших в выходные в районе вулкана Авачинский найдены в полдень среды по местному времени (05:00 мск). Люди были обнаружены за перевалом, на территории Налычевской долины.

Связь в этом районе отсутствует, поэтому пропавшие туристы не могли сообщить о себе.

"По предварительной информации, все мужчины живы, травм и обморожений у них нет. Сейчас людей везут на базу Камчатского поисково-спасательного отряда, расположенную в районе перевала", - сообщает камчатский главк МЧС России..

Со слов спасённых, в пути у них сломался один из снегоходов. Туристы пытались буксировать сломанную технику, пока не испортилась погода. Тогда им пришлось остаться на месте до улучшения погодных условий, укрывшись в снежной пещере.

Напомним, троих мужчин, пропавших в прошедшие выходные в районе Налычевской долины, два дня разыскивали спасатели и волонтёры

Ещё 26 января мужчины на снегоходах из Петропавловска-Камчатского отправились, предположительно, в природный парк "Вулканы Камчатки" и в назначенное время не вернулись. После того, как группа не вышла на связь, за помощью к спасателям обратился их знакомый. Он рассказал, что двое из пропавших - опытные туристы, которые неоднократно путешествовали в районе вулкана.

29 января поиски результатов не дали. Проведение поисково-спасательной операции было осложнено плохими погодными условиями и практически нулевой видимостью в районе поиска.