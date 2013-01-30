В Татарстане в ДТП на трассе Нижнекамск-Казань погибли пять человек

Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло во вторник поздно вечером вблизи населенного пункта Сухарево Нижнекамского района Республики Татарстан на трассе Нижнекамск-Казань.

В результате аварии погибли пять человек. Один человек пострадал. Тела погибших были доставлены в ЦРБ города Нижнекамск.

На месте ДТП работали оперативные службы.