Рефрижератор и траулер зажало льдами у берегов Камчатки

Накануне вечером камчатским спасателям поступила информация о том, что во льдах Олюторского залива у восточных берегов полуострова Ильпинский оказались блокированными суда рефрижератор "Зевс" и траулер "Аполло Флайер".

Сейчас они медленно дрейфуют в ледовом плену.

"Как сообщили в МСПЦ МП Петропавловск-Камчатский, в настоящее время суда дрейфуют вдоль берега у оконечности мыса Ильпинский. Экипаж РТМ «Зевс» составляет 35 человек, ТР «Аполло Флайер» - 17 человек. Имеется запас продуктов и воды более чем на 30 суток. С судами постоянно поддерживается спутниковая и радиосвязь. Угрозы здоровью и жизни членов экипажа нет", - передает в среду камчатский главк МЧС России.

По информации диспетчера Службы наблюдения за флотом ФГУ "Севвострыбвод" в 30 км от места происшествия находятся суда "Антей" и "Бухта Океанская", однако оба судна имеют низкий ледовый класс и для прокладки прохода в ледовом поле использоваться не могут. При необходимости указанные суда будут привлечены для оказания помощи в эвакуации экипажей зажатых льдами судов.



Из Петропавловска-Камчатского на помощь судам придет пограничный сторожевик "Дунай", выход которого запланирован сегодня на 19.00 местного времени (полдень мск).

Расстояние до аварийных судов 780 км. Время в пути – до 2 суток. Расчетное время прибытия 16.00 (хбр) 01.02.2013 года.

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