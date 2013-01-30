Накануне врачами, как писали "АН", констатирована смерть капитана крабового процессора «Шанс-101». Следствие подчеркивает, что это не влечет за собой прекращение уголовного дела, возбужденного по факту крушения судна.

В ходе следствия предстоит провести значительный комплекс необходимых следственных действий, направленных на полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего крушения.

"В настоящее время с учетом собранных на первоначальном этапе расследования доказательств в качестве основной причины затопления судна рассматривается нарушение правил маневрирования судном в условиях штормовой погоды", - говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

Следствие планирует провести судоводительскую экспертизу, которая позволит установить конкретные причины крушения краболова и дать правовую оценку действиям должностных лиц компании-судовладельца судна, ответственных за организацию выхода судна в рейс, обеспечение надлежащих условий труда моряков.

Предстоит изучить оснащенность судна полным комплектом спасательных средств и их состояние.

Также будет установлено, повлияло ли на наступление смерти капитана судна его нахождение в течение нескольких суток после подъема из воды на другом судне без квалифицированной медицинской помощи.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Японском море в субботу затонуло рыболовное судно "Шанс-101". Экипаж краболова состоял из 19 граждан России и 11 Индонезии. 15 моряков спустя 20 минут после обнаружения в ночь на понедельник подняли на борт живыми проходящие мимо суда.



10 моряков относительно здоровыми были доставлены в сахалинский порт Холмск и рассказали следователям и журналистам что им пришлось пережить. 5 моряков, в числе которых капитан "Шанса-1" Владимир Павлов, которых отправили на судне "Талан" в Находку, впал в кому и умер на борту.

Для родственников моряков "Шанс-101" приморский главк МЧС России открыл "горячую линию".