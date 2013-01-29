В Москве по факту похищения 10-летней девочки возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 10-летней девочки. Дело возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, сопряженного с похищением).

О похищении дочки в полицию заявила ее мать.

По данным следствия, 19 января 2013 года в 08 часов 20 минут женщина вела ребенка в школу. У одного из домов по Мячковскому бульвару города Москвы девочка была похищена неизвестными лицами и насильно перемещена в неизвестном направлении.

В связи с тем, что сведений о наличии у малолетней заболеваний, которые могли обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентирование во времени и пространстве не имеется, а также с учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшей, у следствия имеется достаточно основания полагать, что в отношении потерпевшей совершено преступление. Кроме того, при таких обстоятельствах, установление произошедшего возможно лишь при возбуждении уголовного дела и проведении комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, к похищению ребенка причастен ее родной отец 39-летний житель Москвы, который, как поясняет следователям мать девочки, 19 января в сопровождении пятерых неустановленных мужчин похитил собственную дочь. По решению суда отец был ограничен в общении с дочерью.

В настоящий момент следователями проводится обширный комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения как похищенной девочки, так и ее отца. Мужчина объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.