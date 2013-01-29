В Астрахани эвакуировали пассажиров из салона самолета

Во вторник в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что в аэропорту Астрахани из самолета Airbus А318 были эвакуированы 93 пассажира - в салоне самолета произошло задымление.

В сообщении ГУ МЧС говорится, что сигнал на пульт дежурного поступил в 19:43. Среди эвакуированных детей нет.

На месте работает оперативная группа МЧС, устанавливаются причины задымления.