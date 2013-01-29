В Казани сокол нагло залетел в подъезд жилого дома

Пернатый хищник влетел в подъезд одного из жилых домов Казани и категорически не желал его покидать. Спасатели отловили опасную птицу и выпустили на природу. Об этом «АН-онлайн» сообщили сегодня в пресс-службе МЧС Татарстана.

Один из жителей дома, расположенного по ул. Коротченко, войдя в подъезд, обнаружил странный шум. Это бился в окно залетный сокол. Обитатели дома очень встревожились появлением столь необычного гостя в центре города, который нарушал их спокойствие в течение трех часов.

Так как жильцы дома сами не отважились его выпроводить, пришлось вызвать спасателей. Специалисты справились с задачей в течение 15-ти минут, накрыв хищную птицу курткой.