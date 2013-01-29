Экс-генерал МВД Украины Пукач признался, как лично убивал Гонгадзе

Бывший генерал МВД Украины Алексей Пукач, приговоренный во вторник, 29 января к пожизненному сроку, признался, что лично убил известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Приговор огласил Печерский районный суд Киева.

Пукач утверждал в показаниях, что хотел лишь напугать Гонгадзе, но ремень случайно затянулся на шее жертвы. По словам экс-генерала, , когда журналист скончался, он сам отчленил ему голову и перезахоронил тело.

Бывший глава департамента внешнего наблюдения МВД приговор слушал молча, держа в руках небольшой молитвенник. Пукач утверждал в показаниях, что хотел лишь напугать Гонгадзе, передает РИА Новости.

Напомним, обезглавленное тело журналиста Гонгадзе обнаружили в ноябре 2000 года в лесу в Киевской области. Вскоре после этого были обнародованы записи, якобы сделанные экс-майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете в то время президента Украины Леонида Кучмы. На записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение «разобраться» с журналистом.

Спецслужбы Украины арестовали Алексея Пукача в 2009 году после нескольких лет розыска. В ходе следствия он признался, что собственноручно задушил журналиста по указанию экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Пукач в ходе судебного процесса также заявил, что также считает заказчиками убийства бывшего президента страны Кучму и экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Кучма и Литвин свою причастность к убийству Гонгадзе отвергают.