Участник «Дом-2» Самсонов пытался вылететь из Волгограда в Москву с пистолетом

Волгоградский участник долгоиграющего реалити-шоу "Дом-2" Алексей Самсонов был задержан в аэропорту родного города при досмотре личных вещей. «Запищала» рамка металлоискателя, которую Алексей проходил, чтобы попасть на борт самолета «Волгоград-Москва». У молодого человека был обнаружен пневматический пистолет.

«Пассажир действительно был задержан с оружием, - рассказали «АН-онлайн» в международном аэропорту Волгограда. - У него было разрешение на ношение пневматического пистолета, но документов на его перевозку не оказалось. А согласно законодательству, разрешение на транспортировку оружия необходимо иметь при себе. По словам молодого человека, он попросту не знал об этом правиле».

По словам сотрудников аэропорта, участник телепроекта был крайне возмущен поведением служащих. Молодой человек устроил настоящий скандал: кричал, что он известный ведущий и грозил проблемами. Но даже упоминание звездного статуса не принесло ожидаемого результата. Пистолет Алексею пришлось передать родителям, которые провожали сына, а самому подняться на борт.

На первый раз в отношении него не был составлен административный протокол.