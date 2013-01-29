В Петербурге 8-летняя девочка играла пистолетом «ОСА» и выстрелила себе в лицо

В Петербурге чуть не погибла 8-летняя девочка, выстрелившая себе в лицо из пистолета «ОСА». В Приморском районе едва не застрелился 8-летний ребенок Инцидент произошел еще 13 января, но известно об этом стало только сейчас.

В тот день девочка Аня находилась в гостях в квартире 35-летнего петербуржца в доме 11/1 по проспекту Авиаконструкторов. Воспользовавшись отсутствие контроля за хранящимся в доме оружием, ребенок взял ключ, лежавший рядом с сейфом, открыл металлический ящик и достал пистолет «ОСА», заряженный тремя патронами.

Во время игры девочка случайно произвела себе выстрел в лицо, получив в результате ожог роговицы и коньюктивы III степени, а также ожог кожи лица I – II степени. В состоянии средней тяжести девочка была госпитализирована, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В настоящее время владелец оружия привлечен к уголовной ответственности по статье 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия). У мужчины взята подписка о невыезде.