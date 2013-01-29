В Подмосковье в Монино труп полицейского обнаружен во внедорожнике Nissan Patrol

В Подмосковье в поселке Монино Щелковского района тело сотрудника полиции в понедельник обнаружили во внедорожнике Nissan Patrol, припаркованном около жилого дома.

Тело инспектора полка ДПС ГУ МВД РФ по Москве ГИБДД РФ нашли без внешних признаков насильственной смерти.

Эксперты установили, что смерть мужчины наступила в результате отравления неустановленным веществом. Телесных повреждений у погибшего в ходе осмотра места происшествия не установлено. СК РФ начал доследственную проверку.

Для установления причины смерти полицейского назначено судебно-медицинское исследование. Образцы крови направлены на химическое исследование на предмет установления в ней наличия психотропных, наркотических и иных сильнодействующих веществ.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.