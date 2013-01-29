В подмосковном городе Домодедово обнаружена нелегальная гостиница

В одно из отделений полиции подмосковного города Домодедово поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из частных домов организована нелегальная гостиница. В доме на ул. Надежды незаконно проживают несколько десятков человек.

По указанному адресу немедленно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Они вместе с участковым обнаружили, что по данному адресу находятся и проживают 110 граждан из различных регионов России. 43 из них не смогли предоставить каких-либо документов.

Среди жильцов нелегальной "гостиницы" были установлены 3 человека, находящихся в федеральном розыске как утратившие связь с родственниками, 18 алко- и наркозависимых, 12 – ранее судимых. Указанные граждане проживали в условиях антисанитарии. Спали на лежаках, размещенных на каждом из 3-х этажей дома. Всего таких лежаков в доме насчитано до 50 штук. В одной из комнат вместе со взрослыми проживали малолетние дети.

Сотрудниками полиции был установлен собственник частного дома, который его сдавал. Из изъятых в ходе осмотра места происшествия документов, следует, что проживающие в данном центре граждане ежедневно задействовались в качестве разнорабочих в различных организациях г. Москвы и Московской области без заключения трудовых договоров и иных необходимых документов. При этом денег за выполненные работы рабочие практически не получали.

В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Домодедово в отношении работодателя данных граждан проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.