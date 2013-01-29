В Татарстане чуть не сгорела школа

Сегодня в городе Набережные Челны в Татарстане возник пожар в гардеробе школы № 22 на Солнечном бульваре. Почти 300 человек было эвакуировано.



Сегодня днем жители одного из районов города Набережные Челны увидели клубы черного дыма, исходящего от здания 22-й школы. В течение получаса пожар удалось потушить. Пожарные установили, что источником возгорания стала школьная раздевалка площадью 40 кв. метров.

Сообщение о пожаре на пульт «01» поступило в 11 часов 44 минуты, а в 12 часов 14 минут пожар был потушен. В борьбе с огнем было задействовано 8 автоцистерн. Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, в ходе происшествия никто не пострадал. Что стало с одеждой детей в раздевалке, не сообщается.