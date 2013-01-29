В Нальчике уничтожен убийца журналиста Геккиева, ВИДЕО

В Нальчике убит подозреваемый в убийстве журналиста гостелеканала Казбека Геккиева и проректора аграрного университета Кабардино-Балкарии Бориса Жерукова, - Зейтун Базиев, активный участник НВФ, сообщает во вторник МВД республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, боевик был обнаружен в одном из интернет-кафе, сотрудники полиции предложили ему сдаться, однако он, открыв огонь, попытался вырваться из здания, но был застрелен ответным огнем. В одежде убитого был обнаружен паспорт на имя Зейтуна Базиева, 1982 года рождения.

Напомним, двадцатилетний журналист ГТРК "Кабардино-Балкария" Казбек Геккиев был убит неизвестными 5 декабря 2012 года на улице Нальчика, когда возвращался домой после работы. 54-летний ректор Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии имени В.М. Кокова Борис Жеруков был убит 25 декабря в своем рабочем кабинете.