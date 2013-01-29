В Интернет попало видео дебоша саратовского бизнесмена на борту самолета

Видео дебоша, который устроил саратовский бизнесмен Сергей Кабалов на борту самолета А320 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего рейсом Москва — Хургада, попало в Интернет.

Один из пассажиров снял инцидент, когда пассажир Сергей Кабалов напал на бортпроводника, на видео и выложил его на YouTube.

«АН» сообщали, что полиция возбудила уголовное дело после избиения пьяным пассажиром стюарда самолета.

Напомним, пассажиру запретили курить на борту самолета, он начал кричать, представлялся депутатом, нанес несколько ударов бортпроводнику.

По словам очевидцев, Кабалов угрожал пассажирам и пытался прорваться в кабину пилотов. Самолет Airbus A320 вмещает порядка 180 пассажиров. За стюарда не заступился никто. Несмотря на драку и дебош, по прилете в аэропорт Хургады Кабалова отпустили.

По факту нанесения побоев уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ. В рамках уголовного дела собираются необходимые материалы.

Говорят, что Кабалов не вернулся из Хургады. На рейс зарегистрировался, но на борту самолета его не было. Как только предприниматель вернется в Россию, он будет допрошен, сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.