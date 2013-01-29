Умер один из спасенных моряков судна «Шанс-101», потерпевшего крушение в Японском море, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС России. Мужчина скончался до прибытия вылетевшего к нему самолета.



«29 января в Дальневосточный региональный центр МЧС России поступила информация, что на судне «Талан» состояние одного из спасенных моряков ухудшилось и ему требуется срочная медицинская помощь. Для его эвакуации из Хабаровска к судну вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. К сожалению, мужчина скончался до их прибытия», — говорится в сообщении ведомства.



Погибший был капитаном корабля. Ранее «АН» сообщали: Пять выживших моряков экипажа затонувшего судна "Шанс-101" пока находятся на борту судна "Талан". В их числе – капитан Владимир Павлов. Самочувствие Павлова резко ухудшилось, он потерял сознание и впал в кому.



