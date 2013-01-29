По факту авиакатастрофы под Алма-Атой возбуждено дело

Главная транспортная прокуратура Казахстана по факту авиакатастрофы под Алма-Атой, в которой погибли 20 человек, возбудила уголовное дело, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.

Дело возбуждено по части 3 статьи 295 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортных средств).

Крушение самолета Chellenger-200, принадлежавшего авиакомпании Scat и выполнявшего авиарейс по маршруту Кокшетау - Алма-ата, произошло сегодня около 11 часов мск примерно на расстоянии 5 км от алма-атинского аэропорта. По данным авиакомпании, на борту лайнера находились 15 пассажиров и 5 членов экипажа, все они погибли. По данным МЧС Казахстана, в результате аварии погибли 22 человека.



