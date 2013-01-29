В Подмосковье полицейские ищут 12-летнего школьника, мальчик ушёл из дома 23-го января и не вернулся, сообщила "Аргументам недели" представитель пресс-службы МУ МВД России «Ногинское» Мария Саженова.

Заявление от 32-летней жительницы г. Электроугли Ногинского района о том, что ее сын ушел и не вернулся домой, поступило в полицию 26-го января.

Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки было установлено, что 23 января 2013 года несовершеннолетний 12-летний Михаил Климентов ушел из дома в школу, где находился до 12:30, однако домой он не вернулся. Родители все это время искали своего сына своими силами, но не найдя его, решили обратиться за пломощью в полицию.

Семья проживает в частном доме, расположенном в г. Электроугли Ногинского района. Жалоб и заявлений на семью от соседей не поступало. Мальчик уходит из дома уже в третий раз. Сотрудниками полиции МУ МВД России «Ногинское» были разосланы ориентировки в близлежащие Управления, Отделы МВД России: ОМВД по г.о. Электросталь, ОМВД по Киржачскому району, ОМВД по Петушинскому району, МУ МВД «Орехово-Зуевское», ЛОП на ж/д станции «Орехово-Зуево». Была проверена вся территория г. Электроугли Ногинского района. В настоящее время на поиски пропавшего ребенка задействовано около 100 сотрудников полиции МУ МВД России «Ногинское». Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску несовершеннолетнего ребенка.

Приметы: на вид несовершеннолетнему ребенку 11-12 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно русые. На шее слева родинка. Правое плечо ниже левого (сколиоз). Одет был в куртку сине-фиолетового цвета с капюшоном на молнии, черную шапку, в черные школьные брюки, зеленый школьный пиджак, рубашка светло розового цвета, черные ботинки.

При установлении места нахождения несовершеннолетнего Михаила Климентова сообщить по телефонам МУ МВД России «Ногинское»: Дежурная часть МУ МВД России «Ногинское» 8-496-511-50-25 или «02»; Отделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Ногинское» 8-496-514-13-56; «Телефон доверия» МУ МВД России «Ногинское» 8-496-511-84-95.