В Ростове-на-Дону полицейские нашли пропавшую школьницу

Сегодня сотрудники полиции обнаружили пропавшую вчера ростовскую школьницу Дарью Бузмакову. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, сейчас стражи правопорядка выясняют, где девочка провела ночь, а также в причинах её исчезновения.

Напомним, что вчера, примерно в 13.30 несовершеннолетняя ушла из школы №22, после чего домой она не вернулась. По заявлению матери девочки, Дашу искали и полицейские, и добровольцы. Временный штаб волонтёров был развёрнут возле дома девочки на улице Восточной.

«Информация о том, что Даша пропала, поступила к нам вчера вечером. 24 человека искали её всю ночь», - рассказал журналистам координатор отряда «Лиза Алерт – Юг» Роман Рыбалкин.

Известно, что девочку обнаружили в школе целой и невредимой. Правда, как она там оказалась, где провела минувшую ночь, и по каким причинам ушла из дома, стражам правопорядка ещё предстоит выяснить.