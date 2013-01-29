В ходе расследования причин затопления краболова «Шанс-101» было установлено, что судно вышло из порта только с россиянами на борту, 11 граждан Индонезии перешли на судно за пределами границ России.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту затопления в Японском море судна «Шанс-101», будет проверена законность использования ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток 1» иностранной рабочей силы», - сообщается в Дальневосточном СУ СК России на транспорте. «Наличие у рыболовецкого колхоза «Восток 1» разрешения на привлечение и использование иностранных работников, правомерность допуска индонезийцев на борт судна за пределами территориальных вод нашей страны, а также соблюдение трудовых прав иностранцев будут тщательно изучены органами следствия», - отмечается в сообщении.

Ранее «АН» сообщали: Капитану затонувшего судна "Шанс-101" стало хуже. Он впал в кому.





